Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İl İl Avrupa Birliği: Osmaniye Etkinliğine Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Osmaniye Valiliği ile işbirliği içerisinde çevrim içi olarak29 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen"İl İl Avrupa Birliği: Osmaniye" etkinliğinde gençler ilekamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Osmaniye Valiliği ile işbirliği içerisinde çevrim içi olarak29 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen"İl İl Avrupa Birliği: Osmaniye" etkinliğinde gençler ilekamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve medya temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı söz konusu etkinlikte, ikili ilişkilerimiz hakkında bilgiler veren Büyükelçi Kaymakcı, AB'ye katılım sürecimizde yerel aktörlerin gösterdiği kararlılık ve çabalarının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Habermetre