Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (Kei) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (Kei) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (Kei) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne...
Habermetre - Haberler | Toplum

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) Arnavutluk Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 30 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olan KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 43.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) Arnavutluk Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 30 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olan KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 43. Toplantısı'na katılacaktır.

Toplantıda, Kovid-19 küresel salgını sonrası toparlanma sürecinde geniş Karadeniz bölgesinde KEİ çatısı altındaki işbirliği ve gündemdeki güncel konular ele alınacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Şevval Şahin Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (Kei) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 19:13:13. #1.15#

title