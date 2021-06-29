Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (Kei) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne...
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) Arnavutluk Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 30 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olan KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 43.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) Arnavutluk Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 30 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olan KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 43. Toplantısı'na katılacaktır.
Toplantıda, Kovid-19 küresel salgını sonrası toparlanma sürecinde geniş Karadeniz bölgesinde KEİ çatısı altındaki işbirliği ve gündemdeki güncel konular ele alınacaktır.
Kaynak: Habermetre