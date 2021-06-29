Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika Kıtasından Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika Kıtasından Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika Kıtasından Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika Kıtasından Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile 28 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika Kıtasından Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile 28 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.

Toplantıda, Türkiye-Birleşik Krallık ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, iklim değişikliği de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konulardaki işbirliği ele alındı.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika Kıtasından Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton... - Haberler
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