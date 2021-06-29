Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini ile Biraraya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ankara'daki görev süresi sona eren, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini ile 28 Haziran 2021 tarihinde AB Başkanlığı'nda biraraya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ankara'daki görev süresi sona eren, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini ile 28 Haziran 2021 tarihinde AB Başkanlığı'nda biraraya geldi.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, kendisine veda ziyareti gerçekleştiren Büyükelçi Paravicini'ye, Türkiye-İsviçre ikili ilişkilerinin geliştirilmesine olan katkılarından dolayı teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre