Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Jean Monnet Burs Programı Sertifika Törenine" Katıldı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Jean Monnet Burs Programı Sertifika Törenine" Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 'Jean Monnet Burs Programı Sertifika Törenine' Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı çerçevesinde 2018-2019 ile 2019-2020 akademik yılları kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki eğitimlerini tamamlayan bursiyerler, 15 Haziran 2021...

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı çerçevesinde 2018-2019 ile 2019-2020 akademik yılları kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki eğitimlerini tamamlayan bursiyerler, 15 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın teşrifleriyle gerçekleşen törende sertifikalarını aldılar.

Etkinliğe, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, AB Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile ilgili paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.

Tören, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Dr. Hakan Ertürk'ün konuşmaları ile başladı. Sonrasında, 2018-2019 ve 2019-2020 bursiyerleri deneyimlerini paylaştıkları birer konuşma yaptılar. Etkinlik, tören konuşmalarını müteakip gerçekleşen sertifika töreni ile tamamlandı.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Jean Monnet Burs Programı Sertifika Törenine" Katıldı - Haberler
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