Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Konseyi Ankara Proje Destek Ofisi Başkanı Cristian Urse ile Biraraya Geldi
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Konseyi Ankara Proje Destek Ofisi Başkanı Cristian Urse ile 8 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Konseyi Ankara Proje Destek Ofisi Başkanı Cristian Urse ile 8 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Toplantıda, Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi ortaklığıyla ülkemizde gerçekleştirdiği projeler ayrıntılı olarak görüşüldü.
Kaynak: Habermetre