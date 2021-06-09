Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" Başlıklı...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" Başlıklı...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 'Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz' Başlıklı...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yürütülen "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler için Gençlerle Şekillendiriyoruz" başlıklı Erasmus+ projesinin 8 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yürütülen "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler için Gençlerle Şekillendiriyoruz" başlıklı Erasmus+ projesinin 8 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı proje ile her yaştan gencimize Türk tenisinin şekillenmesine katkıda bulunma fırsatı sunulduğunu belirterek "Spor dostluk kurar, sağlıklı yapar ve birleştirir" dedi.

Kaynak: Habermetre

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