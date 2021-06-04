Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Etki Yatırımı Danışma Kurulunun Başkanlığına Seçilen Şafak Müderrisgil ile Biraraya...
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı yeni kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulunun Başkanlığına seçilen Şafak Müderrisgil ile 3 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı yeni kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulunun Başkanlığına seçilen Şafak Müderrisgil ile 3 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Müderrisgil'e çalışmalarında başarılar dileyen Büyükelçi Kaymakcı, etki yatırımının ülkemizde yatırımlara sürdürülebilirlik, kazanç ötesi yarar ve ölçülebilirlik getireceğini belirtti.
Kaynak: Habermetre