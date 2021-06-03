Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Bruxircle İlkbahar Programının Çevrimiçi Kapanış Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Bruxircle İlkbahar Programının Çevrimiçi Kapanış Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Bruxircle İlkbahar Programının Çevrimiçi Kapanış Toplantısına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında desteklenen Bruxircle İlkbahar Programı kapanış etkinliği çevrimiçi olarak 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında desteklenen Bruxircle İlkbahar Programı kapanış etkinliği çevrimiçi olarak 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı kapanış konuşmasını gerçekleştirdiği programda, genç katılımcılarla kendi kariyer tecrübelerini paylaştı ve Türkiye-AB ilişkileri, AB reform ve katılım sürecimize dair değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Bruxircle İlkbahar Programının Çevrimiçi Kapanış Toplantısına Katıldı - Haberler
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