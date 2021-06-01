Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 9 Mayıs Avrupa Günü Kısa Film Yarışması Ödül Törenine Katıldı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 9 Mayıs Avrupa Günü Kısa Film Yarışması Ödül Törenine Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 9 Mayıs Avrupa Günü Kısa Film Yarışması Ödül Törenine Katıldı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve AB İletişim Stratejisi (ABİS) çerçevesinde destek verilen 9 Mayıs Avrupa Günü Kısa Film Yarışmasının 1 Haziran 2021 tarihinde...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve AB İletişim Stratejisi (ABİS) çerçevesinde destek verilen 9 Mayıs Avrupa Günü Kısa Film Yarışmasının 1 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen ödül törenine katıldı.

Avrupa'da yaşayan 15-17 yaş arası öğrencilerin katıldığı yarışmada, öğrenciler çektikleri Türkiye'nin AB üyeliği için Türk ve AB tarafında üyeliğe neden destek verilmesi gerektiği konulu kısa filmlerle yarışmaya katılmışlardır.

Ödül töreninde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliğine dair farkındalığın ve gençlerimizin sürece desteğinin önemine vurgu yapmış, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatları boyunca başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 9 Mayıs Avrupa Günü Kısa Film Yarışması Ödül Törenine Katıldı - Haberler
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