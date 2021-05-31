Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Birlikte Düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları"...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB Başkanlığı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından 31 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak ortaklaşa düzenlenen, "Gençlerle AB Buluşmaları" etkinliğinde öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB Başkanlığı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından 31 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak ortaklaşa düzenlenen, "Gençlerle AB Buluşmaları" etkinliğinde öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkileri ve AB üyelik sürecinde gençlere yönelik fırsatların ele alındığı söz konusu etkinlikte, Sayın Bakan Yardımcısı Kaymakcı Türkiye'nin AB üyeliğinin hiçbir ülkenin AB üyeliğiyle karşılaştırılamayacak kadar değerli olduğunu vurguladı.

Sayın Bakan Yardımcısı Kaymakcı gençlerin her yönden kendilerini geliştirmelerinin, yabancı dil bilgilerini artırmalarının, topluma fayda sağlayacak çalışmalar yapmalarının öneminin altını çizdi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Erasmus+, Jean Monnet Burs Programı ve Avrupa Koleji gibi imkanların bu anlamda çok değerli fırsatlar olduğunu belirtti.

Kaynak: Habermetre