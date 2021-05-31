Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Tsyd Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata ile Biraraya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata ve beraberindeki heyet ile 28 Mayıs 2021 tarihinde AB Başkanlığında biraraya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata ve beraberindeki heyet ile 28 Mayıs 2021 tarihinde AB Başkanlığında biraraya geldi.

Toplantıda, Avrupa Futbol Şampiyonası ve sporun iletişimdeki önemi ele alındı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, sporun dostluk, barış ve sağlık demek olduğunu belirterek, sporuyla da Avrupalı olan Türkiye'nin her spor dalında Avrupa'da göğsümüzü kabarttığını ifade etti.

Kaynak: Habermetre