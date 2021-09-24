Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus mevkidaşı ile Libya ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus mevkidaşı ile Libya ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus mevkidaşı ile Libya ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü

NEW Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus mevkidaşı Sergey Verşinin ile Libya ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

NEW Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus mevkidaşı Sergey Verşinin ile Libya ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Önal, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede "Libya ve Suriye'de sahadaki gelişmeler ve siyasi süreç konusunda istişarede bulunulmuştur." ifadesi yer aldı.

Önal, Fransa Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Direktörü Philippe Errera ile görüşmesinde ise Libya, Afganistan, Suriye ve Lübnan dahil bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffths ile de bir araya gelen Önal, Suriye ve Afganistan'daki insani durumu ve Türkiye ile BM'nin sahadaki iş birliğini görüştü.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus mevkidaşı ile Libya ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü - Haberler
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