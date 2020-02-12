Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle görüşmesi sona erdi.
12.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:02
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. - ANKARA
Kaynak: İHA