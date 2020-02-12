Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel...
Haberler » Politika » Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel... - Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle görüşmesi sona erdi.

12.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:02
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler