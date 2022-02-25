Dışişleri Bakan Yardımcısı Önül, AGİT Güçlendirilmiş Daimi Konsey toplantısına katıldı - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önül, AGİT Güçlendirilmiş Daimi Konsey toplantısına katıldı

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Politika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önül, AGİT Güçlendirilmiş Daimi Konsey toplantısına katıldı

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Güçlendirilmiş Daimi Konsey toplantısına katıldı.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Güçlendirilmiş Daimi Konsey toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal AGİT Güçlendirilmiş Daimi Konsey toplantısına katılmış, Ukrayna'nın egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi teyit etmiştir" denildi.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Önül, AGİT Güçlendirilmiş Daimi Konsey toplantısına katıldı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Sedat Önal, Politika, Haberler

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