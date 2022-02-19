Son dakika haber! Bakan Yardımcısı Önal, Atina'da Yunan mevkidaşı ile görüşecek

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile Atina'da çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki 'pozitif gündem' diyaloğu kapsamında Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile 21 Şubat'ta Atina'da çalışma toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 2021'in Nisan ayında Ankara'da yaptıkları görüşmede mutabık kaldıkları 'pozitif gündem' girişiminin 3'üncü toplantısı olacak. Önceki 2 toplantı, 28-29 Mayıs 2021'de Kavala'da ve 16 Haziran 2021'de Antalya'da düzenlenmişti.