Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Andrey Rudenko, Alexander Grushko ve Sergey Vershinin ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Andrey Rudenko, Alexander Grushko ve Sergey Vershinin ile görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Önal ve Rus mevkidaşlarının, ikili ilişkiler ile başta Filistin ve Güney Kafkasya olmak üzere bölgesel konularda siyasi istişarelerde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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