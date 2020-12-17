Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Latin Amerika ile ekonomik ilişkilerde önemli gelişme gördüklerini söyledi Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin Latin Amerika bölgesi ile ekonomik ilişkilerinin geliştiğini belirterek, "Ekonomik ilişkilerde kayda değer bir gelişme görüyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin Latin Amerika bölgesi ile ekonomik ilişkilerinin geliştiğini belirterek, "Ekonomik ilişkilerde kayda değer bir gelişme görüyoruz. 2002 yılında ticaret hacmimiz 950 milyon dolar iken, 2019'da bu rakam 9,4 milyar dolara çıkmış durumda." dedi.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) ile Dışişleri Bakanlığınca kurulan "İstişare Mekanizması"nın ikinci toplantısı yapıldı.

Üniversite Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve LAMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu ile akademisyenler ve Dışişleri Bakanlığının ilgili diplomatları katıldı.

Önal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerine açılım politikasına sahip olduğunu belirterek, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin de Türk dış politikasında önemli yer tuttuğunu dile getirdi.

Geçmişe kıyasla bölgede önemli bir aşama katedildiğine dikkati çeken Önal, 1998'te Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı hazırlandığını ve 2006'da da güncellendiğini belirtti.

Latin Amerika'da temsilciliklerin sayısı 17'ye çıkacak

Türkiye'nin Latin Amerika bölgesiyle olan diplomatik ilişkilerine değinen Önal, 2002-2020 arasında bölgeye 37 üst düzey ziyaret yapıldığını, bu bölgelerden Türkiye'ye ziyaretlerde de ciddi artış olduğunu kaydetti.

Önal, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik temsilci sayısının önemli oranda arttığını vurgulayarak, "En son çıkan büyükelçiler kararnamesinde Uruguay için de bir büyükelçi atandı. Orada büyükelçimiz de görevine başlayacak. Bunu da sayarsak, Sao Paolo Başkonsolosluğumuz ile birlikte Latin Amerika'da temsilciliklerimiz 17'ye çıkacak." dedi.

Türkiye'deki Latin Amerika ülkelerinin temsilciliklerinin sayısının da arttığını ifade eden Önal, El Salvador Büyükelçiliğinin açılmasıyla bu sayının 21'e çıkacağı bilgisini paylaştı.

Önal, bölgede önemli bölgesel örgütlerin bulunduğunu da hatırlatarak, bu örgütlerle ilişkilerin geliştirilmesine de önem atfettiklerini vurguladı.

"Ekonomik ilişkilerde kayda değer bir gelişme görüyoruz"

Türkiye'nin bölgeyle ekonomik ilişkileri hakkında değerlendirmelerde de bulunan Önal, şunları kaydetti:

"Ekonomik ilişkilerde kayda değer bir gelişme görüyoruz. 2002 yılında ticaret hacmimiz 950 milyon dolar iken, 2019'da bu rakam 9,4 milyar dolara çıkmış durumda. Elbette çok daha büyük bir potansiyel var çünkü Latin Amerika gerek doğal kaynakları gerek ekonomik potansiyeli gerek nüfus büyüklüğü bakımından büyük imkanlar sunuyor. Bunları zaman içinde çok daha iyi kullandığımız takdirde bu rakamların çok daha yükseklere çıkacağı kesin."

Önal, Latin Amerika bölgesiyle karşılıklı yatırımlarda olumlu yönde hareketlenme olduğunu belirterek, Dominik Cumhuriyeti'nde ülkenin en büyük turizm kompleksini Türk şirketlerinin inşa etmesi, Meksika'da otomotiv yedek parça üretimi ve Brezilya'da kord bezi üretiminin bunun örnekleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı ülkelerle uyguladığı vize kolaylığı ve serbest ticaret anlaşması araçlarını Latin Amerika bölgesindeki ülkelerle de uygulamak istediklerini vurgulayan Önal, Şili'yle 2011'de imzalanmış serbest ticaret anlaşması olduğunu ifade etti.

Önal, Türkiye'nin ayrıca Ekvador, Kolombiya, Meksika, Peru ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin devam ettiğini de vurguladı.

İlişkilerde engel olarak görülen unsurlardan bir tanesinin uzaklık olduğunu kaydeden Önal, bunun aşılması için Türk Hava Yollarının devreye girmesinin önemine dikkati çekti.

TİKA bölgede aktif olarak çalışıyor

Önal, öte yandan Türk dış politikasını destekleyen kuruluşların faaliyetlerinin de önemli olduğunu belirterek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bölgede aktif performans sergilediğini ve 390 insani ve kalkınma yardım projesini tamamladığını söyledi.

Bölgeyle ilişkilerin gelişmesine Dışişleri Bakanlığının Diplomasi Akademisinin de katkıda bulunduğu değerlendirmesinde bulunan Önal, şimdiye kadar 12 Latin Amerika ülkesiyle eğitim alanında iş birliği programı imzaladıklarını dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Ünüvar da üniversite bünyesindeki LAMER ile öğrencilerin bölge konusunda eğitildiğini ve farklı sempozyumlar düzenlendiğini belirtti.

İstişare mekanizması oluşturulmasının, üniversiteler ve kamu kurumlarının fikir alışverişi içinde bulunması açısından faydalı olduğunu kaydeden Ünüvar, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde var olan iş birliği alanlarımızın yayılarak geliştirilmesi, karşılıklı yatırım ve ticaretin artması, ülkemizin bölgedeki etkisini ve imajını güçlendireceği aşikardır." dedi.

Ünüvar, Ankara Üniversitesinin Latin Amerika üniversiteleriyle birçok protokolünün olduğunu da belirterek, Latin Amerika ülkeleriyle her alanda ikili ilişkilerin artmasını önemsediklerini vurguladı.

Konuşmalarından ardından yapılan iki oturumda, Latin Amerika bölgesiyle ilgili çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan