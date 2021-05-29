Son dakika politika: Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika politika: Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi

Son dakika politika: Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile Kavala'da bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile Kavala'da bir araya geldi.

?Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile bugün Kavala'da ekonomik ve ticari konulara ilişkin istişarelerde bulundu" denildi.


Son dakika politika: Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi
Son dakika politika: Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede,...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede,...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Evgar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Arda Turan Ergin Ataman Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika politika: Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 14:20:55. #1.16#

title