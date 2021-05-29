Son dakika politika: Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile Kavala'da bir araya geldi.