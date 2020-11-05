Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Japonya ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçilerini kabul etti
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Japonya ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçilerini kabul etti

05.11.2020 23:33 | Son Güncelleme: 05.11.2020 23:36
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Japonya ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçilerini kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Japonya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'yu ve Bangladeş'in yeni Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ı ayrı ayrı kabul etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Japonya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'yu ve Bangladeş'in yeni Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ı ayrı ayrı kabul etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kazuhiro ve Mannan'ın Önal'a nezaket ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Kazuhiro ile yapılan görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iş birliği ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Mannan ile gerçekleştirilen görüşmede de ikili ilişkilerin değerlendirildiği ve Türkiye ile Bangladeş arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği imkanları üzerinde durulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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