Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD'li mevkidaşı Sherman'ın başkanlıklarında siyasi istişareler yapılacak
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD'li mevkidaşı Sherman'ın başkanlıklarında siyasi istişareler yapılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD'li mevkidaşı Sherman'ın başkanlıklarında siyasi istişareler yapılacak
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında, yarın Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirileceği bildirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında, yarın Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Önal ile Sherman'ın başkanlıklarında, 27 Mayıs'ta Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD'li mevkidaşı Sherman'ın başkanlıklarında siyasi istişareler yapılacak - Haberler
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