Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un diplomatik danışmanıyla görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne'la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, Fransa'da düzenlenecek Libya konulu konferans vesilesiyle Paris'te bulunan Önal, Bonne'le görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile Libya, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi.

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