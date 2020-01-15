Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'dan terörle mücadele vurgusu Açıklaması

15.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:42

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin uzun yıllardır teröre karşı mücadele yürüttüğünü ve bu konuda ciddi acılar yaşadığını belirterek, bölgesel ve küresel düzeyde terörizmle mücadele için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) çabalarının nasıl yoğunlaştırılabileceği ve diğer uluslararası kuruluşlarla nasıl sinerji yaratılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunabileceklerini bildirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının iki temel karar alma organından biri olan Avrupa Güvenlik İşbirliği Forumunun (AGİF) Türkiye'nin Dönem Başkanlığındaki ilk toplantısında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Türkiye'nin öncelikleri, hedefleri ve programı hakkında değerlendirmede bulundu.

Önal, AGİT'in sahip olduğu mevcut mekanizmaların etkinliğinin artırılmasının bölgede istikrar ve güvenliğin temini için önemini vurguladı. Türkiye'nin AGİT'in temel ilke ve taahhütlerine bağlılığını teyit eden Önal, Türkiye için önemli bir konumda olan AGİF'in etkinliğinin artırılması için katma değer sağlayacaklarını söyledi.

Terörle mücadele

Önal, terörün halihazırda AGİT bölgesinde güvenlik ve barışı tehdit eden en büyük unsur olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, on yıllardır teröre karşı mücadele yürütüyor ve konuda ciddi acılar çekti. Terör belası nedeniyle on binlerce kayıp verdi. Bu önemli gündem başlığı altında etkin katkı ve iş birliğinin yollarını ve araçlarını bulabiliriz. Bölgesel ve küresel düzeylerde terörizmle mücadele için AGİT'in çabalarını nasıl yoğunlaştırabileceğimizi ve diğer uluslararası kuruluşlarla nasıl sinerji yaratabileceğimize ilişkin görüş alışverişinde bulunabiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin Dönem Başkanlığında 7'si Güvenlik Diyaloğu olmak üzere 12 toplantı düzenleneceğini belirten Önal, "Söz konusu toplantılarda AGİF'in geleneksel konularının yanı sıra ülkemizin güvenliği açısından öncelikli önem taşıyan terör ve düzensiz göçle mücadele konularına da yer vereceğiz." dedi.

Dünya genelinde en çok mülteciye Türkiye ev sahipliği yapıyor

Düzensiz göçün çok yönlü bir sorun olduğuna işaret eden Önal, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göç açısından hedef ülke konumunda olduğuna, geçen yıl 1,2 milyon göçmenin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığına dikkati çekti ve 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonun üzerinde mülteciye ev sahipliği yapan dünya genelinde tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

AGİF'in geleneksel konuları kapsamında, Küçük ve Hafif Silahlar/Konvansiyonel Mühimmatın Depolanması kapsamında mayın faaliyeti konularının ele alınacağını kaydeden Önal, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlemesine İlişkin 1540 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı, kadınlar, barış ve güvenlik konusundaki 1325 sayılı BMGK kararının da toplantılarda öne çıkacak başlıklar arasında olduğunu anlattı.

Bölgesel iş birliği kapsamında Afganistan'ın görüşüleceğini belirten Önal, Türkiye'nin NATO kapsamında bu önemli müttefik ülkeye ilişkin yürüttüğü çalışmalara değinerek, Viyana Belgesi'nin uygulanması ve modernizasyonunun ele alınacak bir başka başlık olduğunu söyledi.

Önal, Türkiye'nin Dönem Başkanlığı süresince iki önemli konunun daha ele alınacağını belirterek, "Oturumlardan birini 1999 AGİT İstanbul Zirvesi'nin 20. yıl dönümüne ayıracağız ve 30. Yıllık Uygulama Değerlendirme Toplantısı'nı Dönem Başkanlığımız sırasında mart ayı başında gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Ukrayna ve çevresinde yaşanan krizin AGİT bölgesindeki en önemli olaylardan biri olduğunu, teşkilatın bu hususta yürüttüğü çalışmaların önemli katkılar sağladığını ifade eden Önal, AGİT Dönem Başkanlığını üstlenen Arnavutluk ile de yakın iş birliği içinde hareket edileceğini aktardı.

Önal, Türkiye'nin Dönem Başkanlığı süresince tarafsız ve ilkeli bir yaklaşımla, katılımcı devletlerle iş birliği ve dayanışma içinde faaliyetlerin yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Avusturya temasları kapsamında ikili görüşmeler

Öte yandan Bakan Yardımcısı Önal, toplantıdan önce AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger ile görüştü.

Önal, Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: AA