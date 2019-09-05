Dışişleri bakan yardımcısı önal, bm suriye özel temsilcisi pedersen ile görüştü

05.09.2019 19:22

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve beraberindeki heyet ile Suriye'deki süreci görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ve beraberindeki heyeti kabul etmiştir. Görüşmede, Suriye'deki güncel durum ve siyasi süreç ele alınmıştır" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA