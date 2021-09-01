Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile bir araya geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal'ın, İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'i bugünkü kabulünde Türkiye ile Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi arasındaki yakın ve gelişen iş birliğinden duyulan memnuniyet teyit edilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Paylaşımda, Suriyelilerin insani ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çabalar ile Türkiye ve BM'nin ortak çalışmalarının gözden geçirildiği belirtilirken, "Yemen ve Afganistan hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş, bu ülkelerdeki insani durumun iyileştirilmesinin önemi vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Burak Elmas Ünal Karaman Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 20:51:23. #1.16#

title