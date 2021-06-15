Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Asya İşbirliği Diyaloğunun kuruluşunun 19. yıl dönümü etkinliğinde konuştu
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Asya İşbirliği Diyaloğunun kuruluşunun 19. yıl dönümü etkinliğinde konuştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Asya İşbirliği Diyaloğunun kuruluşunun 19. yıl dönümü etkinliğinde konuştu
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Asya İşbirliği Diyaloğunun (AİD) kuruluşunun 19. yıl dönümü kapsamında düzenlenen çevrim içi etkinlikte konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Asya İşbirliği Diyaloğunun (AİD) kuruluşunun 19. yıl dönümü kapsamında düzenlenen çevrim içi etkinlikte konuştu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Önal'ın, Asya İşbirliği Diyaloğu 19. kuruluş yıl dönümü çevrim içi etkinliğinde, 2019'dan bu yana Türkiye'nin dönem başkanlığını sürdürdüğü AİD'in hedeflerinin belirlenmesi ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi girişimlerine değindiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Asya İşbirliği Diyaloğunun kuruluşunun 19. yıl dönümü etkinliğinde konuştu - Haberler
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