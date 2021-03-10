Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'la görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'la görüştü

10.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:44
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'la görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşme Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşti.

Görüşmede Afganistan'daki barış sürecine ilişkin çabalar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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