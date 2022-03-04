Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüşecek - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüşecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüşecek

Türkiye ile ABD arasında bakan yardımcısı düzeyinde gerçekleştirilecek olan görüşmelerde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Ankara'da bir araya gelecek.

ANKARA (İHA) - Türkiye ile ABD arasında bakan yardımcısı düzeyinde gerçekleştirilecek olan görüşmelerde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Ankara'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman 4-5 Mart 2022 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecektir. Söz konusu görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ele alınacaktır. Ayrıca, Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesi öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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