Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, 5-6 Mayıs'ta Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, 5-6 Mayıs'ta Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, 5-6 Mayıs'ta Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 5-6 Mayıs tarihlerinde Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 5-6 Mayıs tarihlerinde Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. İstikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasında gerçekleştirecek siyasi istişareler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir. Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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