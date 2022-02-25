Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, " Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında bir açıklama yapan Kıran, "Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz. Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Yavuz Selim Kıran, Ukrayna, Medya, Türk, Politika, Haberler

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