Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Türkiye-ABD İlişkileri: Darbe Girişiminden 5 Yıl Sonra" paneline katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD merkezli Türk Miras Vakfınca (THO) düzenlenen "Türkiye-ABD İlişkileri: Darbe Girişiminden 5 Yıl Sonra" konulu panelde konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD merkezli Türk Miras Vakfınca (THO) düzenlenen "Türkiye-ABD İlişkileri: Darbe Girişiminden 5 Yıl Sonra" konulu panelde konuştu.

Çevrim içi düzenlenen panelde Kıran, böyle önemli bir etkinlik için THO'ya teşekkür etti.

Kıran, dünyanın başka yerlerindeki insanların darbe girişimini film sahnesi gibi izlerken Türkiye'deki insanların bizzat yaşayarak tecrübe etmek zorunda kaldığını ifade etti.

"O gün şiddetli bir darbe tehdidiyle karşı karşıya kalan Türk milleti, demokrasisini savunmak için ayağa kalktı." diye konuşan Kıran, mermi ve bomba yağarken her kesimden vatanseverin hayatlarını ortaya koyarak darbeye "Bir daha asla" dediğini vurguladı.

Kıran, tarihin o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla demokrasi ve egemenliği savunmak için sokakları dolduranları her zaman hatırlayacağını ifade etti.

FETÖ ile mücadelenin esasen 15 Temmuz'dan önce başladığını ve bugün de bitmediğini belirten Kıran, "Örgüte Türkiye'yi dar ettik." ifadesini kullandı.

Kıran, yeni nesil terörizmin doğasının iyi kavranması gerektiğinin altını çizerek, "İşin gerçeği, bu terör örgütü üyeleri insan hakları aktivisti değiller ancak esas amaçları, mümkün olan her yerde güç ve etki elde etmek." diye konuştu.

Türkiye'nin müttefikleri ve dostlarından, ulusal güvenlikleri ve halklarının refahı için FETÖ yapılanmalarına son vermelerini beklediklerini aktaran Kıran, "Öte yandan bazı dostlarımız ve müttefiklerimiz hala tehlikenin ciddiyetini anlamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, terörün ortak bir tehdit olduğunu unutmamak gerektiğini hatırlatarak, Türkiye'nin yıllardır terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini vurguladı.

DEAŞ'a karşı savaşan tek NATO üyesi olan Türkiye'nin, hiçbir zaman teröristler için güvenli bir sığınak olmadığını ve olmayacağını vurgulayan Kıran, Türkiye'nin dostlarından ve müttefiklerinden de aynısını beklediklerini dile getirdi.

Kıran, "Teröre karşı birleşik bir cephe oluşturmalıyız." diyerek Türkiye ve ABD'nin köklü ilişkilere sahip iki müttefik olduğuna dikkati çekti.

"ABD'deki tüm FETÖ bağlantılı yapılar kapatılmalıdır." ifadesini kullanan Kıran, FETÖ'nün suistimallerinin kamu fonlarıyla karşılandığının ve ABD vergi mükelleflerine maliyet yüklediğinin altını çizdi.

Kıran, ilgili ABD makamlarınca yürütülen soruşturmaların somut sonuç alıncaya kadar devam etmesi gerektiğini belirterek bir terör örgütü olan FETÖ'nün hukuki argümanların arkasına saklanma hakkı olmadığını dile getirdi.

"Son dönemde hayata geçirilen 'Türk Demokrasi Projesi' de bunlardan biri." diye konuşan Kıran, Türk milletinin 15 Temmuz direnişinin, Türkiye'nin müttefiklerinin samimi saygısını hak eden, demokrasinin savunulmasında tarihi örneklerden biri olduğunu vurguladı.

Kıran, son dönemdeki üst düzey temasların Türkiye-ABD ilişkilerini daha kapsamlı olumlu gündem temelinde ilerletebileceğine dair umut verici olduğunun altını çizerek, "Bu görüşmenin ilişkilerimizi geleceğe taşıyacak önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz. Yapılandırılmış ve daimi diyalog yoluyla, ortaklık ilişkilerimizin ivmesini artırmak için çalışacağız. Bu sinsi örgütün Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemeye devam etmesine izin verilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan