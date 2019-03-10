Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Tüm Terör Örgütleri ile Ayrı Ayrı Mücadele İçerisindeyiz"

Ordu'nun Ünye ilçesinde İlim Yayma Cemiyetinin düzenlediği konferansta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Türkiye şu anda zorlu bir küresel güçlerle mücadele ediyor. Bizler ülke olarak PKK, DEAŞ VE FETÖ ile ayrı ayrı mücadele içerisindeyiz" dedi.

Ünye İlim Yayma Cemiyetinin düzenlediği konferansa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Türkiye'nin içeride ve dışarıda her türlü mücadelede etkin bir rol oynadığını ifade etti. Kıran konuşmasında, "Uzun süredir yurtta kalan arkadaşlarımızla beraber hasbihal etmek için İlim Yayma Cemiyetine daveti için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu gün gönül coğrafyasına baktığımızda tüm İslam aleminin insanlarının farklı ülkelerde olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Japonya'ya gittiğimizde yaklaşık olarak on bin insanımız orada yaşamaktadır. Cumhurbaşkanımızın AK Parti felsefesinde tanımladığı dış politikada dünyanın bütün ülkelerinde birleştirici ve bütünleyici bir siyaset sergiliyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyaya baktığımızda dünyanın en zorlu coğrafyasında yaşıyoruz. Ülkemizin doğu tarafına baktığımızda ayrı krizler, güneyimize baktığımızda ise çok başka derin krizlerle karşı karşıyayız. Batımıza bakıyoruz farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Kuzey tarafımıza bakıyoruz Kafkasya'da yaşanan kangren haline gelmiş çözülmesi gereken sorunlar var. Bütün bu sorunların ortasında yaklaşık 800 bin kilometre karelik bir alanda gönül coğrafyası ve köklü medeniyetimizin üzerinde yükselen değerlerimizle dik durmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İslam İşbirliği Teşkilatını iki günde çağırdık"

Kudüs konusunun Türkiye için hassas olduğunu ifade eden Kıran,"Köklü medeniyetimizin temel direkleri insani dış politikamızın da özünü oluşturmaktadır. Şu an biz İslam İşbirliği Dönem Başkanlığı yapıyoruz. İslam İşbirliğinin kurulmasının amacı da Mescidi Aksa'dır. Kudüs ile bizim değerlerimizi yıpratmak isteyenlerle mücadele konusunda İslam İşbirliği Teşkilatını sadece iki günde olağanüstü zirveye çağırarak İstanbul'da düzenlenen teşkilat toplantısında sesimizi dünyaya duyurduk. Türkiye'de her gün yeni tehditlerle karşı karşıyayız. Bu gün Türkiye coğrafyasında baktığımızda bir yandan PKK terör örgütüyle, diğer yandan FETÖ ile mücadeleye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA