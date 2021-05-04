Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Selanik ve Batı Trakya'ya gidecek
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Selanik ve Batı Trakya'ya gidecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Selanik ve Batı Trakya'ya gidecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın 5-6 Mayıs'ta Selanik ve Batı Trakya'yı ziyaret edeceği açıklandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın 5-6 Mayıs'ta Selanik ve Batı Trakya'yı ziyaret edeceği açıklandı. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakan Yardımcımız ziyarette, ramazan ayı vesilesiyle Gümülcine ve İskeçe Müftüleri başta olmak üzere, soydaş kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek, Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarıyla bir araya gelecek, Azınlık okulları ve Osmanlı eserlerini ziyaret edecektir. Sayın Bakan Yardımcımız ziyaret sırasında, ayrıca Selanik'te Atatürk Evi'nde incelemelerde bulunacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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