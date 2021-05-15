Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Ne zamandan beri çocukları katletmek 'öz savunma' oldu"
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Ne zamandan beri çocukları katletmek 'öz savunma' oldu"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 'Ne zamandan beri çocukları katletmek 'öz savunma' oldu'
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan uluslararası topluma tepki göstererek "Bazıları 'öz savunma' adı altında İsrail'e desteğini dahi duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan uluslararası topluma tepki göstererek "Bazıları 'öz savunma' adı altında İsrail'e desteğini dahi duyurdu. Ne zamandan beri çocukları katletmek 'öz savunma' oldu?" mesajını paylaştı.

Kıran, Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filistin'e "acımasız" saldırılarının 6. günü olduğunu belirterek 6 günde 40'ı çocuk 139 Filistinlinin şehit edildiğini kaydetti.

Buna rağmen uluslararası toplumun hala sessiz kalmasına tepki gösteren Kıran, "Ancak uluslararası toplum sessizliğini koruyor. Bazıları "öz savunma" adı altında İsrail'e desteğini dahi duyurdu. Ne zamandan beri çocukları katletmek "öz savunma" oldu?" ifadelerini kullandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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