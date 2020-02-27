Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Hollanda Göç Bakanı Broekers-Knol ile görüştü

27.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:56

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hollanda Göç Bakanı Ankie Broekers-Knol ile görüştü.

Kıran, konuk Bakan Broekers-Knol'ü Bakanlıktaki makamında karşıladı ve ikili daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçti.

Görüşmede iki NATO müttefiki Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra Hollanda'daki Türk toplumunun durumu ve Türk vatandaşlarının yaşadığı sorunlar, göç alanında iş birliği, FETÖ, sınır güvenliği ve terörle mücadeleyle bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kıran, son dönemde Hollanda Parlamentosunda Türkiye aleyhine kararlar alındığına işaret etti.

Hollandalı yatırımcıların bugüne kadar Türkiye'ye 25 milyar dolar yatırım yaptığını kaydeden Kıran, bu durumun Hollandalı yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

Kıran, duyulan bu güvenin Hollandalı siyasetçiler için de yol gösterici olması gerektiğine dikkati çekerek, ikili ilişkilerin pozitif gündemle devam etmesinden herkesin kazançlı çıkacağını, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin "kazan-kazan" ilkesiyle ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının ciddi bir tehdit haline geldiğini, son dönemde Avrupa'da Türk vatandaşlarına ve camilere yönelik ırkçı saldırılarda artış yaşandığının görüldüğünü belirten Kıran, tüm ülkelerin bunlara karşı etkili önlemler almasının beklendiğini söyledi.

"Hollanda'ya yakın zamanda vize muafiyeti sağlanacak"

Kıran, Hollanda'ya her bakımdan katkı sağlayan ülkedeki Türklere yönelik politikalar oluşturulurken Türk vatandaşlarının kazanılmış haklarının korunmasının önemine dikkati çekti.

Hollanda'ya yakın zamanda vize muafiyeti sağlanacağına işaret eden Kıran, daha çok Hollandalının Türkiye'de ağırlanmasının arzulandığını söyledi.

Kıran, Türkiye'nin büyük bir göç yükü altında bulunduğunu, bölgede yaşanan gelişmelerin yeni göç risklerini barındırdığını, İdlib özelinde ve küresel bir sorun olan göç konusunda Hollanda ve Avrupa Birliği'nin (AB) kaynak ülkelerde etkili kalıcı tedbirler alması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin bu yükü tek başına daha fazla kaldıramayacağının altını çizen Kıran, Türkiye'nin Hollanda ve tüm uluslararası toplumdan göçmenler için daha fazla iş birliği ve mali katkı beklediğini vurguladı.

"Hollanda'nın 'FETÖ için güvenli liman' haline gelmesine izin verilmemesi gerekir"

Kıran, FETÖ ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili konuk Bakanı bilgilendirdi.

Hollanda'nın FETÖ mensuplarına iltica hakkı vermesini Türkiye'nin kabul etmeyeceğini belirten Kıran, Hollanda'nın "FETÖ için güvenli liman" haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Kıran, göç alanında Türkiye'nin 18 Mart mutabakatını uygulamaya devam ettiğini dile getirerek, Türkiye'nin, AB'nin de bu mutabakattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini vurguladı.

Hollanda ile siyasi düzeyde iletişimin doğrudan yürütülmesinin önemine değinen Kıran, bunun ilişkilerin daha da geliştirilmesine ve ikili iş birliğinin çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hollanda Göç Bakanı Broekers-Knol

Konuk Bakan Broekers-Knol, İdlib ve küresel göçe ilişkin Hollanda ve AB'den beklenen kalıcı tedbirler, göçmenler için daha fazla iş birliği ve mali katkı beklendiği konusunu Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kuruluna sunacağını söyledi.

Broekers-Knol, ülkesine sağlanacak vize muafiyeti konusundaki gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA