Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemesine fırsat...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemesine fırsat...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Terör örgütü FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemesine fırsat verilmemeli ve müttefikimiz ABD, FETÖ'ye karşı gereken adımları atmalıdır.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran:
15.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 21:30

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Terör örgütü FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemesine fırsat verilmemeli ve müttefikimiz ABD, FETÖ'ye karşı gereken adımları atmalıdır." dedi.

Kıran, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı münasebetiyle Washington merkezli Türk Miras Vakfının (THO) düzenlediği panelde değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz 2016'da FETÖ iltisaklı darbecilerin Türkiye'yi karanlığa gömme girişiminde bulunduğunu ancak halkın direnişi sayesinde başarısız olduklarını belirten Kıran, darbe girişiminin akamete uğramasını "Türkiye'nin demokrasi zaferi" olarak tanımladı.

Müttefik ülkelere sitem etti

Kıran, Türkiye'nin darbecilerle mücadele ederken bazı dost ve müttefik ülkelerin darbeye zamanında karşı çıkmamasının da talihsizlik olduğuna dikkati çekerek, "O gece bizim yanımızda olanlarla olmayanları not ettik. Maalesef bazı dostlarımız bu gerçeğe gözlerini kapadılar ve FETÖ üyeleri bazı ülkeleri sığınacak liman haline getirdiler." diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bazı ülkelerin, Türkiye'nin FETÖ terör örgütünü yargılama çabalarını bile engellemeye çalıştığına dikkat çekti.

Birçok ülkenin de FETÖ konusunda Türkiye ile iş birliği yaptığının altını çizen Kıran, "Maalesef ABD, Türk-Amerikan ilişkilerini zehirleyen bu sinsi örgüte karşı bu şekilde (diğer ülkelerin yaptığı iş birliği gibi) önemli adımlar atamadı." dedi.

Kıran, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan bu yana ABD'de önemli bir alan elde ettiğini ve örgütün halen Amerikan sisteminden milyarlarca dolarlık kazançla faydalandığını anlattı.

FETÖ'nün ABD vergi ve federal teşvik sistemini suistimal ettiğini örneklerle anlatan Kıran, "Terör örgütü FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemesine fırsat verilmemeli ve müttefikimiz ABD, FETÖ'ye karşı gereken adımları atmalıdır." çağrısında bulundu.

"Bu bir partinin meselesi değil"

Aynı panelde konuşan Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Reynolds ise Türk-Amerikan ilişkilerinde FETÖ'nün sorun teşkil ettiğine ve bu konuya Türkiye'deki bir partinin sorunu olarak bakmanın yanlış olduğuna işaret etti.

Reynolds, "Türkiye'de hükümeti eleştirenler de FETÖ'ye karşılar dolayısıyla bu bir partinin meselesi değil." dedi.

O gece darbe girişiminin başarılı olması durumunda bunun sadece bir darbe olarak kalmayacağını vurgulayan Reynolds, Türkiye'nin birkaç saat içinde Suriye gibi bir yere dönüşme riskinin bulunduğuna dikkat çekti.

Kaynak: AA

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