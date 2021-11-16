Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, EÜ Rektörü Budak'ı ziyaret etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Senato Üyeleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenleriyle bir araya gelen Kıran, güncel dış politika ve küresel gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Üniversite ile iş birliği içinde çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyduklarını kaydeden Kıran, şunları ifade etti:

"Ege Üniversitemizin dış ilişkiler konusunda önemli bir akademik potansiyeli bulunduğunu biliyoruz. Bizler de Bakanlık olarak dış ilişkiler noktasında akademiye büyük ihtiyaç duyuyoruz. Türk dış politikasının oluşturulmasında akademiyle istişare halinde olmaya her zaman özen gösterdik, bu anlayışımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamda yapılacak her türlü iş birliği bizler için memnuniyet verici nitelikte olacaktır."

Rektör Prof. Dr. Budak da üniversite olarak yarım asrı geçen bilgi birikimiyle ülkenin uluslararası ilişkilerine, tarihine yönelik önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeyi, programlar düzenlemeyi sürdüreceklerini anlattı.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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