Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan düzensiz göçmenleri geri iten Yunanistan'a tepki
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan düzensiz göçmenleri geri iten Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan düzensiz göçmenleri geri iten Yunanistan'a tepki
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenlere ilişkin "Yunanistan'ın sınırımızdaki insanlık dışı geri itmelerini ve çaresiz göçmenlere uyguladığı zulmü bir kez daha kınıyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenlere ilişkin "Yunanistan'ın sınırımızdaki insanlık dışı geri itmelerini ve çaresiz göçmenlere uyguladığı zulmü bir kez daha kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TRT Haber'in "Çanakkale'de, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı" haberini alıntılayarak "Yunanistan'ın sınırımızdaki insanlık dışı geri itmelerini ve çaresiz göçmenlere uyguladığı zulmü bir kez daha kınıyoruz. Vicdani değerlerden uzak bu uygulamalar, 1951 Cenevre ve İnsan Hakları Sözleşmesi dahil, uluslararası sorumlulukların ihlalidir." ifadeleriyle Yunanistan'a tepki gösterdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen kişilerin lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçmiş, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 54 kişiyi kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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