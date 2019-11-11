Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, BM heyetiyle görüştü

11.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:40

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran başkanlığındaki heyetin, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyetiyle, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Cenevre'de Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile ülkemizin ilgili heyetleri arasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Heyetler bir sonraki görüşmeler için ülkemizde bir araya geleceklerdir" denildi.Açıklamada, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriyeliler için kalıcı çözümler dahil olmak üzere, mültecilere ilişkin tüm konularda BMMYK ile iş birliği yapmayı sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: DHA