Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, ASALA kurbanı şehit diplomatları andı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, ASALA kurbanı şehit diplomatları andı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, ASALA kurbanı şehit diplomatları andı
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatları ve tüm şehitleri andı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatları ve tüm şehitleri andı.

Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce "unutmadık ve unutmayacağız" mesajıyla yaptığı paylaşımda Kıran, "1915 olayları ile ilgili tarihi gerçeklerden uzak siyasi çarpıtmalar yapmaya çalışanlar, ne sözde soykırım iftiralarını kabul ettirebilir, ne de ASALA terörünü unutturabilir. Şehit diplomatlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesajda ayrıca ASALA terör örgütünce şehit edilen diplomatların isimleri, basına yansıyan haberler ve fotoğrafların yer aldığı bir video da paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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