Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'yi kabul etti - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'yi kabul etti

AA, Mustafa Deveci - Güncel
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'yi kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'yi kabul ederek Türkiye ile ABD ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'yi kabul ederek Türkiye ile ABD ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'yi kabul ettiğini bildirdi.

Kıran, Flake ile Türkiye-ABD ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

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