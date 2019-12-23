Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:30

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, haber kategorisinde oyunu "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafı için kullandı.

Bakan Yardımcısı Kıran, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Haber kategorisinde Kıran, Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde savaş mağduru çocukları sevindirmesini konu alan Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçti.

Türk ordusunun gittiği her yere barış ve huzur götürdüğünü vurgulayan Kıran, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra uluslararası platformlarda bazı çevrelerin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden temizleme girişimlerinden rahatsız olduğunu hatırlattı.

Mehmetçiğin her zaman olduğu gibi terörle ve teröristlerle amansız mücadelesini sürdürürken orada tek bir masum sivilin zarar görmemesi için de hassasiyetle ve titizlikle bu operasyonu yürüttüğünü vurgulayan Kıran, "Bu fotoğraf da Mehmetçiğimizin bu hassasiyetini çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyan, Türkiye'nin şefkat ve yardım elini resmeden bir fotoğraf olduğu için bunu tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam kategorisinde, Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" başlıklı fotoğrafına oy veren Kıran, Türkiye'nin dört mevsimin çok güzel yaşandığı bir ülke olduğunu belirterek, kışın özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde zaman zaman çok ağır geçtiğini vurguladı.

Fotoğrafı değerlendiren Kıran, "Bu kış koşullarına rağmen çocuklarımızın Iğdır'da eğitimlerine devam etme çabaları ve bu zorlukları aşma kararlılıkları son derece çarpıcı. Bu fotoğrafta da bir kez daha görüyoruz ki, eğitim engel tanımaz. İnşallah onların bu kararlılığıyla ülkemizin geleceği de tıpkı üzerinde yürüdükleri kar gibi aydınlık ve berrak olacak." dedi.

"Milli takımın sahadaki başarısını Mehmetçiğe armağanı anlamlıydı"

Kıran, spor kategorisinde, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğrafını seçerek, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yediden yetmişe bütün Türk milletinin Türk ordusunun arkasında kenetlendiğini dile getirdi.

Kıran, "Milli Takımımızın da aldığı başarılı sonuçları, sahada göğüs göğüse mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize armağan etmesi çok anlamlıydı. Ama daha anlamlı olan bir şey var ki, milletimizin Milli Takımın gösterdiği bu hassasiyete karşı duygulu ve anlamlı tepkiler vermesiydi." diye konuştu.

UEFA başta olmak üzere bu durumdan rahatsızlık duyanların varlığına dikkati çeken Kıran, "Bu talihsiz kararlara rağmen Milli Takımımız ve milletimiz ordumuzun arkasında olmaktan vazgeçmeyecek. Sporcusuyla, sanatçısıyla, medyasıyla, sivil toplumuyla, bütün kesimleriyle birlikte Türk milleti yediden yetmişe kahraman Mehmetçiğimizin arkasındadır. Milli Takımımıza bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA