Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik
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Dünya Sağlık Örgütü, Yavuz Selim Kıran, Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz.

27.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:01
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde 151 vatandaşımızın test sonuçları pozitif çıktı. Onların durumunu da yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bakanlık binasında 'Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Kıran, dünyanın bugün çok amansız olan koronavirüse karşı mücadele verdiğini, Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart'ta bu hastalığı 'pandemi' ilan ettiğini anımsattı. Bakan Yardımcısı Kıran, "Bakanlığımızda pandeminin dünyadaki etkilerini takip etmek, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu anlamda yardım taleplerine cevap vermek ve diğer ülkeleriyle iletişimi geliştirmek adına 14 Mart itibarıyla Sayın Bakanımızın talimatıyla koordinasyon ve destek merkezini kurmuş bulunmaktadır" dedi. 

'HER ÇAĞRIYA OLUMLU CEVAP VERMEYE ÇALIŞTIK'Bakan Yardımcısı Kıran, merkezin bugüne kadar 35 bin çağrıya cevap verdiğini belirterek,"Bu 35 bin çağrının her biri bireysel bir hikayeyi de içinde barındırıyor. 35 bin vatandaşımızın merkezimi araması, bakanlığımızdan destek talep etmesi bu anlamda her bir vatandaşımıza da dokunmak anlamına geliyor. Bu bakımdan her çağrıya olumlu cevap vermeye çalıştık. Her bir vatandaşımızın sorununa aynı hassasiyetli yaklaşmaya çalıştık. Çalışanlarımız 24 saat boyunca burada nöbet düzeniyle vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam etmektedir" diye konuştu.'45 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 15 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZI GETİRDİK'Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının taleplerine yanıt verilmeye devam edildiğini belirten Kıran, şunları kaydetti: "Bu taleplere hiçbir zaman duyarsız kalmadık. 45 farklı ülkeden bizlere intikal eden bilgiler ve özel uçuş izinleriyle 15 bine yakın vatandaşımızı bugün itibarıyla ülkemize getirmiş ve karantina altına almış bulunmaktayız. Bu çok büyük bir başarıdır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunun bugün Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yaşatılmasıdır ve bu anlamda biz koordinasyon ve destek merkezi olarak çalışmalarımızı sürdüremeye devam edeceğiz."'YURT DIŞINDA YAŞAYAN 50 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK'Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bir soru üzerine yurt dışında yaşayan vatandaşların durumu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: "Önceki gün sayın bakanımız 32 vatandaşımızın koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini açıklamıştı. Ama maalesef sayı artıyor ve bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre de 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı bu virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde yaşayıp sonuçları pozitif çıkan vatandaşlarımız var. 151 vatandaşımızın test sonuçları pozitif çıktı. Onların durumunu da yakından takip ediyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın durumu ile Sayın Bakanımız bizzat ilgileniyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bakan Yardımcısı Kıran'ın açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Kaynak: DHA

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