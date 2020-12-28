Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye insani yardımlarla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ediyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaya koyduğu 17 kalkınma hedefine ilişkin, "Türkiye, gerek Türkiye'de gerek Türkiye ötesinde insani yardımları en fazla veren ülkelerden biri. Dolayısıyla bu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bence en temel 2 tanesi olan açlıkla mücadele ve yolsuzlukla mücadeleye doğrudan hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, çevrim içi düzenlenen Küresel Umut Festivali kapsamında yapılan "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı"nda konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 2015 yılında BM'deki tüm ülkelerin katılımıyla oluşturulduğunu ve bu kapsamda 2030'a kadar hayata geçirilecek 17 hedef bulunduğunu belirten Kaymakcı, "Eğer sürdürülebilir bir yaşam, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya ve yaşam koşulları bırakmak istiyorsak bu 17 hedefe sarılmamız çok önemli. Bu hedefler arasında iklim değişikliğinden eşitsizliklerin giderilmesine, yenilikçiliğe, sürdürülebilir tüketime, barışa, adalete ve yoksullukla mücadele gibi çok önemli hedefler bulunuyor." diye konuştu.

Bu hedefler arasında öne çıkan iklim değişikliği konusuna ilişkin AB'nin "Yeşil Mutabakat" hazırladığını anımsatan Kaymakcı, "Bu mutabakat sadece çevreyi korumayı değil, bundan sonra büyüme planlarımız nasıl olacak, tüketimi kalıplarımız nasıl olacak, üreteceğimiz araçlar ne tür enerjiler tüketecek bunlara yönelik de bir çalışma. Dolayısıyla bizim iklim değişikliği dediğimiz zaman sadece çevreyi temiz tutma gibi dar bir anlayışla değil daha kapsamlı bir anlayışla düşünmemiz lazım." dedi.

Kaymakcı, geçen 5 yıllık sürede ortaya konan 17 hedef konusunda dünyanın iyi bir durumda olmadığını söyleyerek, Türkiye'nin elinden geleni yapmaya çalıştığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çalışmalara olumsuz etki ettiğini belirtti.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili hedefleri benimsediğine dikkati çeken Kaymakcı, Türkiye'nin bu hedefleri kalkınma planı haline getirdiğini, birçok kurumun ise 17 hedefi eylem planlarına aldığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığının insani ve girişimci diplomasi vizyonunun da sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bir atıfta bulunduğunu belirten Kaymakcı, "Özellikle Suriye krizinden ve Irak'ta yaşanan gerginliklerden sonra ev sahipliği yaptığımız yabancı sayısı bugün, Asya'dan gelenlerle birlikte 4 buçuk milyon çizgisine yaklaştı. Türkiye, gerek Türkiye'de gerek Türkiye ötesinde insani yardımları en fazla veren ülkelerden biri. Dolayısıyla bu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bence en temel 2 tanesi olan açlıkla mücadele ve yolsuzlukla mücadeleye doğrudan hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele kapsamında dünyanın 150 ülkesine tıbbi malzeme yardımında bulunduğuna da atıfta bulunan Kaymakcı, BM'ye de bölgede ve dünyada sürdürülebilir kalkınmayı sağlama noktasında destek verildiğini vurguladı.

Göçmenler ve kırsalda yaşayanlara yönelik "Kanalizasyonsuz tuvalet" ve yine mültecilerin sağlık alanında daha hızlı ve doğru hizmet almasına yönelik "Dijital kayıt" projelerinden de söz eden Kaymakcı, "Bunlara benzer projeleri önümüzdeki dönemde Bangladeş için yapacağız. Bangladeş'te 'Finansal kapsayıcılık' projesini başlatıyoruz. Keza Uganda'da dijital tarım konusunda etki hızlandırıcı bir projemiz olacak. Bunları çok önemsiyorum çünkü bazı ülkeler gerçekten oldukça geri kaldı ve bizim bu geri kalmışlığı kapatabilmemiz için etkileri hızlandırmamız gerekiyor. Bu anlamda da özellikle en az gelişmiş ülkelere yönelik yardım politikamızı çok pratik bir şekilde yürütmemiz gerekiyor." dedi.

Kaymakcı, söz konusu 17 sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilgili toplumda farkındalığın oluşturulması gerektiğinin altını çizerek, AB Başkanlığı olarak STK'larla yapılan iş birliği ile bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını da belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya