"Türkiye tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle ve futboluyla Avrupalıdır"
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"Türkiye tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle ve futboluyla Avrupalıdır"

'Türkiye tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle ve futboluyla Avrupalıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Faruk Kaymakçı, "Biz her zaman söylüyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Faruk Kaymakçı, "Biz her zaman söylüyoruz. Türkiye tarihiyle coğrafyasıyla, kültürüyle, ekonomisiyle sanatıyla Avrupa'dır. Futboluyla da Avrupalıdır, Avrupa'dır" ifadelerini kullandı.

12 Haziran – 12 Temmuz günleri arasında yapılacak olan EURO 2020 öncesi şampiyonanın yapılacağı ülkeler ile şampiyonaya katılacak ülkelerin büyükelçileri Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde bir araya geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı'nın da katıldığı organizasyonda bir penaltı yarışı da düzenlendi.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata organizasyonda yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası öncesinde Avrupa Birliği Başkanlığı ile ortak bir proje ile bu etkinliğin düzenlendiğini belirterek, "Görüyoruz ki iyi ki de varmışız. İnşallah bu etkinlikler devam edecek. Asıl amacımız birlikteliği sağlamak. Bu birlikteliğin evrensel dil olan sporun birleştirici gücü adına bugünü gerçekleştirdik" diye konuştu.

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Bakan Yardımcısı Kaymakçı ise etkinliğe ev sahipliği yaptığı için TSYD'ye teşekkür ederek, "Biz Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı olarak da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışını bugün bazı Avrupa Birliği Büyükelçileriyle kutlamak istedik. Çok anlamlı bir tören oldu. Biz her zaman söylüyoruz, Türkiye tarihiyle coğrafyasıyla, kültürüyle, ekonomisiyle sanatıyla Avrupa'dır. Futboluyla da Avrupalıdır, Avrupa'dır. Bugün Türkiye Avrupa'da değişik spor branşlarında şampiyonluğu yaşamış bir ülke. Umarız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Türkiye bu şampiyonluğa önemli adımlar atacak. Maçlarını kazanacaktır" şeklinde konuştu.

Sporun şiddetten ve ırkçılıktan uzak olmasından yana olduklarını ifade eden Kaymakçı, "Biz sporun şiddetten, ırkçılıktan uzak olmasından yanayız. Avrupa kültürü bunu gerektiriyor. Ayrıca futbolu bir kardeşlik aracı olarak görüyoruz. Avrupa'da halklar arasında iletişimin, dostluğun artmasına katkıda bulunan en önemli iletişim aracı olarak da görüyoruz. Avrupa Birliği'ne üye olmuş bir Türkiye Avrupa'yı dünyada şampiyon yapacaktır. Avrupa Birliği'ni jeostratejik, jeopolitik bir aktör haline getirecektir. Dolayısıyla futbolda da Avrupa'da iletişimin artmasını istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Etkinlikte Avrupa Şampiyonası hakkında bir belgesel gösterimi olurken, büyükelçilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik sona erdi.

(Mevlüt İşli - Cem Geçim - Yunus Emre Kartal/İHA)

'Türkiye tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle ve futboluyla Avrupalıdır'
'Türkiye tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle ve futboluyla Avrupalıdır'
'Türkiye tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle ve futboluyla Avrupalıdır'
'Türkiye tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle ve futboluyla Avrupalıdır'
'Türkiye tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle ve futboluyla Avrupalıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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