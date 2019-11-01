01.11.2019 01:16

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye Erasmus konusunda en fazla başvuru alan ülke"

"Erasmus'ta eğitim alıp ülkemize gelen gençlerin ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz"

ANKARA - Ankara'da Erasmus Plus programına dahil ülkelerin büyükelçilerinin de katılımı ile düzenlenen kahvaltıda Avrupa ülkeleri ile işbirliği fırsatları ele alındı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Erasmus'ta en fazla başvuru alan ülke olduğunu söyledi.

AB Erasmus Plus programı kapsamında programa dahil ülkelerin büyükelçilerinin katılımı ile Türk Ulusal Ajansında kahvaltı düzenlendi. Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Erasmuslular hem okuyor hem geziyorlar. Dolayısıyla değişik kültürleri tanıma şansları oluyor. Güçlü bir kimlik geliştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Erasmus konusunda en fazla başvuru alan ülke"

Erasmus programına katılanların değişik kültürleri tanıma fırsatı yakaladığını belirten Kaymakcı, "Türkiye, Erasmus konusunda en fazla başvuru alan ülke. 82 milyonluk bir nüfusumuz var. Türk Ulusal Ajansımız Erasmus programına katılan 34 ülke arasında en fazla başvuruyu alan ajans. Mümkün olduğu kadar gençlerimizi, akademisyenlerimizi, öğretmenlerimizi, çıraklarımızı, kalfalarımızı, gönüllülerimizi bu programa dahil etmek istiyoruz. Çünkü Erasmus önemli bir program. Türkçe'de güzel bir sorumuz var; 'Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?' diye. Ben bu soruya en fazla Erasmusllar biliyor diyorum. Çünkü Erasmuslular hem okuyor hem geziyorlar. Dolayısıyla değişik kültürleri tanıma şansları oluyor. Güçlü bir kimlik geliştiriyorlar. Yetenekleri ve mücadele kültürleri artıyor. Dolayısıyla iş bulmaları da artıyor" diye konuştu.

"Erasmus'ta eğitim alıp ülkemize gelen gençlerin ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz"

Avrupa Birliği'nin Erasmus bütçesini ikiye katlamaya karar verdiğini hatırlatan Kaymakcı, "Bizde Türkiye olarak ulusal bütçemizden maksimum katkıyı yaparak daha fazla gencimizi, daha fazla insanımızı Erasmus programlarından yararlandırmak istiyoruz. 2004'ten bu yana yarım milyon vatandaşımız Erasmus programlarına dahil oldu. Bu önemli bir büyüklük. Gerçekten Türkiye'de Erasmus'un değişik programlarıyla eğitim alıp ülkemize gelen gençlerin ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Erasmus'a katılan vatandaşlarımızın sorunlarını ele aldık"

Ankara'da bulunan büyükelçiler ve temsilcilerle toplantı yaptıklarını dile getiren Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Ülkeler arasındaki Erasmus değişim rakamlarını paylaştık. Bununla birlikte Erasmus'a katılan vatandaşlarımızın bazı sorunlarını ele aldık. Özellikle vize sorununu konuştuk. Gençlerimizin vizeleri zamanında alamaması, çok fazla belge istenmesi gibi güçlükler var. Bu konuda büyükelçiler ellerinden gelen yardımı sağlama sözü verdiler. Başvuruların da zamanlıca ve uygun olarak yapılması önemli" dedi.

Kaynak: İHA