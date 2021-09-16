Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Sporda da Avrupalıyız' - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Sporda da Avrupalıyız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı:

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, "Biz sporda da Avrupalıyız. Niye bunun altını çiziyorum çünkü biz Anadolu topraklarında yaşıyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, "Biz sporda da Avrupalıyız. Niye bunun altını çiziyorum çünkü biz Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Ekonomimiz, siyasetimiz, tarihimiz, coğrafyamız Avrupa" dedi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" projesinin zirve toplantısına katıldı. Türkiye Tenis Federasyonunun yürütücüsü olduğu ve 81 ilden 150 gencin katıldığı zirvede konuşan Kaymakcı, "Spor hepimizin hayatını ilgilendiriyor. Milyonlarca insanın hayatında spor var. Bu önemli bir şey. Spor aslında bir hayatımızın parçası olmalı. Ben bugün işe gittim daha sonra buraya geldim, akşam saat 19 sonrası tenis oynamaya gideceğim. Spora böyle de bakabilmemiz lazım" dedi.

"Türkiye'nin teniste Dokovic'leri olsun, Federer'leri olsun, Williams'ları olsun, Sharapova'ları olsun" diyen Kaymakcı, "İlla ki sporda profesyonelleşme diye düşünmek gerekmiyor. Tabii ki bunu da yapmamız gerekiyor bu konuda yine federasyonumuz çok başarılı bir projeye imza attı. Önümüzdeki bu çalışmalar devam edecek ama tenis ve spor hayatımızın bir parçası olmalı" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Başkanlığı olarak bu tür projelere destek olmaya devam edeceklerini bildiren Kaymakcı, "Biz sporda da Avrupalıyız. Niye bunun altını çiziyorum çünkü biz Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Ekonomimiz, siyasetimiz, tarihimiz, coğrafyamız Avrupa. Sporda da Avrupalıyız. Bütün başarılarımızı Avrupa'daki başarılarımızla ölçüyoruz. Bu gerçeğin bilincinde olmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakcı, program sonrasında gençlerle tenis oynadı. - ANKARA

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