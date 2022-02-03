Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı Rusya'yı ziyaret edecek - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı Rusya'yı ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı Rusya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya Federasyonu'ndaki muhataplarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), uluslararası ekonomik kuruluşlar, Avrupa ve bölgesel konularda 4 Şubat 2022 tarihinde Moskova'da istişareler gerçekleştirecektir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Büyükelçi, Politika, Haber

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