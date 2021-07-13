Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, online etkinlikte gençlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, online etkinlikte gençlerle buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, online etkinlikte gençlerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi iş birliğinde "Gençlerle Avrupa Birliği Buluşmaları" etkinliği online olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi iş birliğinde "Gençlerle Avrupa Birliği Buluşmaları" etkinliği online olarak gerçekleşti.

GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş'ın açılış konuşmalarının sonrasında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, Türkiye'nin Avrupa coğrafyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakçı, 1996 yılından beri uygulanan Gümrük Birliği, 1949 yılından beri kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi üyeliği ile Türkiye'nin Avrupa sınırlarını çizdiğinden bahsetti."Türkiye; tarihiyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle, ticaretiyle, siyasetiyle, eğitim sistemiyle, sporuyla Avrupalıdır" diyen Kaymakçı, konuşmasında ayrıca Türkiye'nin en büyük ticaret ortağının Avrupa Birliği olduğunu dile getirdi ve Türkiye'nin AB'ye üye olarak bu karar alma mekanizmasına yer alması gerektiğini belirtti.

GAÜN Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Burcu KaleoğluUçaner'inmoderatörlüğünü yaptığı online etkinlikte, Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığından uzmanlar da konularıyla ilgiliönemli bilgiler verdi. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik, Jean Monnet Burs Programı hakkında öğrencilere gerekli bilgileri aktararak, bir takım tavsiyelerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı DilşadKırbaşlı Karaoğlu da, Dışişleri Bakanlığında kariyer olanakları hakkında katılımcıları bilgilendirirken, Dr. Rana Kasapoğlu Önder ise "Erasmus+ ve Gençlik Programları" konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Son olarak, Avrupa Birliği Başkanlığından Merve Sevim "Avrupa Koleji Burs Programı" konusunda öğrencilerle bilgi ve görüşlerini paylaştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Petek Dinçöz Zeynep Bastık Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Salih Uçan Fatih Terim Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, online etkinlikte gençlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 16:23:09. #1.16#

title