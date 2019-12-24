Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı Jean Monnet programı mezunlarıyla buluştu

24.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:26

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye'nin üyeliği gerçekleştiği zaman en değerli, en anlamlı üyelik olacaktır. Çünkü hiçbir ülke AB'ye Türkiye'den daha fazla katkıda bulunamaz." dedi.

Jean Monnet Burs Programı mezunlar buluşması vesilesiyle başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona, Jean Monnet bursiyeri olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un yanı sıra AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Carmel Vassallo ve Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe katıldı.

Aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Jean Monnet bursiyerleriyle yapılan röportajlardan oluşan videonun gösterildiği programda konuşan Kaymakcı, burs programının önemini vurgulayarak, bu bursu alanların sadece AB alanında değil özel sektör ve sivil toplum kuruşlarında da görev yapabildiğini söyledi.

Kaymakcı, 100'ü aşkın bursiyerin olduğu davetteki katılımcılara yönelik çevrim içi anket düzenledi.

Katılımcılara burs programının kariyerlerine olumlu katkısının olup olmadığı, hangi alanlarda katkı sunduğu gibi soruların yanı sıra Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine dair sorular da yönelten Kaymakcı, anketin anlık sonuçlarını da bursiyerlerle değerlendirdi.

Kaymakcı, ankette verilen cevaplar kapsamında, Avrupa Konseyinin kurucu üyesi Türkiye'nin, AB ile aynı değerleri paylaştığının altını çizdi.

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci konusunda da Kaymakcı, "Komşularımızın yaptığını, Bulgaristan'ın, Romanya'nın yaptığını biz neden yapamayalım? Türkiye'nin altyapısı var, üyelik koşullarını rahatlıkla yerine getirebiliriz. Biz yeter ki isteyelim ve kararlı olalım." diye konuştu.

"Türkiye'nin üyeliği en değerli, en anlamlı üyelik olacaktır"

Kaymakcı, AB'ye üye olmanın bir ülkenin dış ve güvenlik politikasını zayıflatmayacağını, tersine güçlendireceğini belirterek, "Bakın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB'yi arkasına alıp kendisinden kat kat daha yüksek bir dış ve güvenlik politikası uygulamaya çalışıyor üye olmayan bir ülkeye karşı." dedi.

AB'nin ülkeleri bölen değil, birleştiren bir yapı olduğuna da işaret eden Kaymakcı, "AB zaten dağılacak" diye düşünenlerin yanıldığını dile getirdi.

Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin üyeliği gerçekleştiği zaman en değerli, en anlamlı üyelik olacaktır. Çünkü hiçbir ülke AB'ye Türkiye'den daha fazla katkıda bulunamaz. Soruyorum, enerji güvenliği konusunda AB'ye Türkiye'den daha fazla kim katkıda bulunabilir? Savunma konusunda, güvenlik konusunda, terörle mücadele konusunda, yasa dışı göçle mücadele konusunda, Orta Doğu'ya ulaşma konusunda, Kafkasya'ya ulaşma konusunda, Akdeniz'i bir barış havuzu haline getirme konusunda kim Türkiye'den daha fazla katkıda bulunabilir? Biz kendimize güvenelim, Türkiye'yi AB üyelik noktasına da getirelim."

Bazı AB ülkelerinin Kıbrıs konusunu kullandığını ve bu durumun Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini olumsuz etkilediğine de dikkati çeken Kaymakcı, "Ama ben şuna inanıyorum, üyelik koşullarını yerine getirmiş, saygınlığını arttırmış bir Türkiye'nin karşısında Kıbrıs meselesi kalmaz. Bunu da aşacağız." dedi.

Jean Monnet burs programı

AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla 1990 yılından bu yana yürütülen program, AB tarafından finanse ediliyor ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından uygulanıyor.

Kültürlerarası etkileşimi destekleyerek Türkiye-AB arasındaki diyaloğun geliştirilmesine de katkı sağlamayı amaçlayan program, Türkiye'de AB finansmanı ile uygulanan en uzun soluklu ve prestijli projelerden biri olarak biliniyor.

Geçen 30 yılda 2 bini aşkın Türk vatandaşı Jean Monnet bursunun sağladığı olanaklardan faydalandı.

Kaynak: AA